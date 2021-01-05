شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات البنك الدولي 2021.. تفاؤل حذر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك الدولي الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو 4 بالمئة في 2021 بعد أن انكمش 4.3 بالمئة في 2020، رغم أنه حذر من أن تزايد الإصابات بكوفيد-19 وتأجيلات في توزيع اللقاح قد تكبح التعافي إلى 1.6 بالمئة فقط هذا العام. وأظهر تقرير البنك الدولي نصف السنوي للتوقعات، أن الانهيار في النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا كان أقل شدة بشكل طفيف مما كان متوقعا في السابق، لكن التعافي كان أيضا أكثر بطئا وما زال عرضة لمخاطر نزولية كبيرة.

وقال البنك في بيان «التوقعات القصيرة الأجل ما زالت ضبابية إلى حد كبير... إذا استمرت الزيادة في الإصابات بالفيروس وتأخر توزيع اللقاح فان ذلك قد يقًيد النمو العالمي عند 1.6 بالمئة في 2021.»

وأضاف أنه مع سيطرة ناجحة على الجائحة وعملية تطعيم أسرع فإن النمو العالي قد يتسارع إلى حوالي 5 بالمئة.

تأثيرات سلبية

قال البنك الدولي إن الجائحة من المتوقع أن يكون لها تأثيرات سلبية تستمر لفترة طويلة على الاقتصاد العالمي وأن تفاقم تباطؤا كان متوقعا بالفعل قبل تفشي الفيروس، وإن العالم يواجه «عقدا من نمو مخيب للآمال» ما لم يبدأ تنفيد إصلاحات شاملة.

وقال البنك الدولي أيضا إن الناتج المحلي الإجمالي المجمع للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومن بينها الصين، من المتوقع أن ينمو 5 بالمئة في 2021 بعد انكمالش 2.6 بالمئة في 2020.

وأضاف أن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو 7.9 بالمئة هذا العام بعد نمو بلغ اثنين بالمئة في 2020.

ومع استبعاد الصين، فإن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية من المتوقع أن تنمو 3.4 بالمئة في 2021 بعد انكماش 5 بالمئة في 2020.

وقال البنك إن نصيب الفرد من الدخل هبط في 90 بالمئة من الاقتصادات الناشئة والنامية وإن الأزمة أثارت أيضا قفزة في مستويات الديون بين الاقتصادات الناشئة والنامية مع ارتفاع الدين الحكومي بمقدار 9 نقاط مئوية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ أواخر عقد الثمانينات.

الاقتصادات المتقدمة

قال تقرير البنك الدولي إن الإصابات الجديدة بالفيروس عطلت تعافيا غضا في الاقتصادات المتقدمة في الربع الثالث من 2020 وإن الناتج الاقتصادي من المتوقع الآن أن ينمو 3.3% في 2021 بدلا من 3.9% وهي النسبة التي كانت متوقعة في البداية.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة 3.5 بالمئة في 2021 بعد انكماش يقدر بنحو 3.6 بالمئة في 2020. وقال إن من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو نموا 3.6 بالمئة هذا العام بعد هبوط 7.4 بالمئة في 2020 بينما من المتوقع أن يسجل الناتج الاقتصادي لليابان نموا 2.5 بالمئة بعد انكماش 5.3 بالمئة العام الماضي.

(رويترز)