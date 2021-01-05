شكرا لقرائتكم خبر عن 598.5 ألف مقعد لرحلات الطيران في الإمارات خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

ارتفعت السعة المقعدية للرحلات المجدولة في دولة الإمارات خلال الأسبوع الذي بدأ من 4 يناير 2021 بنسبة 1.4% إلى 589.5 ألف مقعد، وذلك مقارنة مع 581.1 ألف مقعد خلال الأسبوع السابق، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «أوه إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران.

تشغل طيران الإمارات نحو 506.4 ألف مقعد على متن رحلات الطيران المجدولة خلال الأسبوع الذي بدأ من 4 يناير 2020.

ازداد عدد رحلات شركات الطيران الوطنية والأجنبية، كما قامت بزيادة عدد المقاعد المخصصة للرحلات من إلى مطارات دولة الإمارات، لدعم الطلب على السفر سواء بعودة السياح الدوليين إلى بلادهم الذين قدموا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، أو لدعم الطلب على السفر إلى الدولة من قبل المواطنين والمقيمين والسياح الدوليين.

وأظهرت بيانات «أوه إيه جي»، زيادة في السعة المقعدية للرحلات في الشرق الأوسط بنسبة 3.4% لتصل إلى 2.2 مليون مقعد، مقارنة مع 2.12 مليون مقعد.

وتستحوذ دولة الإمارات التي تشغل رحلات دولية فقط على 26.8% من السعة المقعدية في منطقة الشرق الأوسط، بينما تستحوذ السعودية على 30% من السعة الأسبوعية، وذلك بدعم من السفر المحلي داخل المملكة. وتشغل شركات الطيران العالمية خلال الأسبوع من 4 يناير 2021، نحو 59.3 مليون مقعد، وذلك مقارنة مع 107.9 مليون مقعد خلال الفترة المقابلة من عام 2020. كما يصل عدد الرحلات إلى نحو 409 آلاف رحلة، مقارنة مع 722 آلاف رحلة. وتراجع عدد الناقلات قيد التشغيل إلى 658، مقارنة مع 717 شركة.