شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الإنشاءات يستهدف إنجاز 5 آلاف مسكن خاص خلال 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تستهدف شركات صناعة مواد البناء والمقاولات تنفيذ آلاف المساكن الخاصة بمنح المواطنين على مستوى الإمارات خلال 2021، عبر إطلاق تسهيلات على كلف التنفيذ وتخفيض فترة العمل بمعدلات جودة عالية.

ودعا ممثلو شركات مقاولات وعقارات ومواد بناء خلال مؤتمر أقامته شركة «سويت هومز» لتنظيم المعارض ومقرها دبي، إلى إطلاق مبادرات مبتكرة تتماشى مع الطبيعة الجديدة لقطاع الإنشاءات في الدولة مبادرات من شأنها تسريع تعافي قطاع الإنشاءات والعقارات في الدولة.

قال مشاركون في المؤتمر: إن قطاع الإنشاءات يحظى بفرص كبيرة، لتنفيذ مشاريع الإسكان، لاسيما الخاصة بالمواطنين وفيما يتعلق بأراضي المنح التي توفرها الدولة والتي تتجاوز آلاف المنح سنوياً، مشيرين إلى أن أسعار التنفيذ في هذه المساكن باتت منافسة جداً، مقارنة بفترات سابقة.

مبادرة «سويت هومز»

وقال المهندس عبد الجليل العباسي، صاحب مبادرة «سويت هومز» لتنظيم المعارض على هامش المؤتمر: إن مبادرة «سويت هومز» تسعى لجمع أكبر عدد من الشركات المعنية بالتصميم والمقاولات والموردين على مستوى الدولة بهدف توفير مساكن بأقل تكلفة وبنفس الجودة المعروفة بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة لتقليل كلفة الصيانة وفترات التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم حلول تمويل ميسرة. وأضاف العباسي، أن المبادرة تفتح المجال لتكون منصة لتبادل المعلومات والأفكار بين جميع شركات التصميم والإنشاء والتوريد وكذلك المطورين العقاريين وجهات التمويل للوصول إلى أنماط عمل جديدة قابلة للتطوير وفتح فرصة للملاك للحصول على سكن وفق أفضل المعايير.

وأوضح العباسي أن «سويت هومز» أجرت دراسة عن حجم أراضي المنح السكنية للمواطنين في الدولة والتي تمثل قاعدة جيدة للانطلاق في تنفيذ المساكن بالتركيز على معايير المباني الحديثة مثل المباني سابقة التنفيذ والتي تراعي تقليل استهلاك الطاقة والمياه وغيرها من المعايير التي تساهم في توفير كلف الإنشاء والاستخدام فيما بعد.

المساكن المستدامة

وقال محمد خليفة المهيري، رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك: إن مشاركة الجمعية في المبادرة تأتي بهدف التوعية بحقوق أصحاب المساكن الخاصة للحصول على بناء أفضل وفق أفضل المعايير الحديثة التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتوفر معيشة جيدة داخل المسكن. وأضاف المهيري: تعمل «الجمعية» على توفير المعلومات لأصحاب المساكن الخاصة حول المباني الحديثة وغير التقليدية التي تساهم في ترشيد النفقات وتسريع البناء وتقليل الأضرار البيئية والمخلفات المصاحبة لعمليات البناء في الموقع وكذلك الحد من الإزعاج وغيرها من المشكلات التي تسبب الازدحام وتعطيل المرور وغيرها.

وقال المهندس حمدي حسن، عضو مجموعة الاستشاريين الداعمين للمبادرة: إن الشركة أطلقت مبادرة من شأنها المساهمة في تجميع عدد من الشركات على مستوى الدولة بلغ عددها حتى الآن نحو 35 شركة تطرح تسهيلات لسداد كلف الإنشاءات وتوريد المواد للمشاريع السكنية.

وأضاف حسن أن دولة الإمارات تشهد سنوياً منح آلاف الأراضي للمواطنين، حيث تم منح عدة آلاف من قطع الأراضي في الفترة بين مايو إلى ديسمبر 2020 وأن المبادرة تستهدف تنفيذ نحو 5 آلاف منزل خلال 2021، مشيراً إلى أن شركة «هاي آرت للاستشارات الهندسية» وبالتعاون مع مجموعة من شركات المقاولات والاستشارات الهندسية قامت بطرح مبادرة تتضمن أنظمة بناء جديدة للمساكن الخاصة من شأنها تقليل فترة التنفيذ بنسبة 60% و15% في التكاليف حسب مساحة البناء، فضلاً عن التنفيذ بمواد صديقة للبيئة تساهم في تقليل مصروفات الصيانة وخفض فواتير استهلاك الكهرباء والمياه.

وأوضح حسن أن المشاريع المنفذة بهذه الطريقة ستسجل ضمن المساكن الخضراء، فيما سيتم إنجاز أعمال التصميم والتراخيص والبناء بمدة زمنية لا تزيد على 6 أشهر.

وقال حسن: إن «هاي آرت للاستشارات الهندسية» وبالشراكة مع مجموعة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات تهدف إلى استخدام أحدث أنظمة البناء من ضمنها: استخدام الحوائط الخرسانية سابقة الصب ونظام لعزل الصوت والحرارة باستخدام ألواح الفوم والخرسانة المضغوطة واستخدام هياكل الصلب وأحدث تكنولوجيا البناء باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد.

أحدث أنظمة البناء

من جانبه قال المهندس عمار موحد، الرئيس التنفيذي لشركة «اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء «يونك»: إن قطاع الإنشاءات في الإمارات لا يزال قطاعاً واعداً بفعل الخطط التنموية والاستثمارات في العديد من المجالات.

بدورها أكدت شيماء يعقوب من مصرف أبوظبي الإسلامي أن المصرف يقدم تسهيلات سداد جيدة للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة وبأقل نسبة مرابحة في الدولة، وعبر دراسة كل حالة تمويل على حدة والحصول على الضمانات الكافية.