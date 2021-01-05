شكرا لقرائتكم خبر عن المائدة الخضراء والمخلَّفات البلاستيكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على مدى العقود الأخيرة الماضية، توالت التحذيرات من خطورة المخلَّفات البلاستيكية، التي باتت تهدد مستقبل الأجيال القادمة، إذ تستغرق عملية تحلُّلها نحو 450 عاماً، فضلًا عما تتطلَّبه عملية التحلل تلك من درجات حرارة عالية.

وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة إلى أن البشر يستخدمون حوالي تريليون كيس بلاستيك كل عام في أنحاء العالم، ويُلقون حوالي 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية في المحيطات سنوياً.

وتُعد المخلفات البلاستيكية من أخطر المشكلات البيئية في الوقت الراهن، إذ تهدد الحياة البرية والبحرية، وتُلحق بالبشر كثيراً من المخاطر الصحية، ما دفع كثيراً من الدول للحد من استخدام البلاستيك والبحث عن بدائل، في مسعى لتخفيف الضغط على النظام البيئي.

وفي هذا السياق، صمم فريق من الباحثين أواني مصنوعة من بدائل للبلاستيك، وفق دراسة نشرتها دورية «ماتر».

ويشير الباحثون إلى أن مجموعة أدوات المائدة «الخضراء» تم تصنيعها من قصب السكر والخيزران، وأنها تؤدي الوظيفة التي يؤديها البلاستيك، وذلك دون الإخلال براحة المستخدم، إذ يمكن أن تكون بمنزلة بديل محتمل للأكواب البلاستيكية وغيرها من الحاويات الشائع استخدامها في الحياة اليومية في كل أنحاء العالم.

وعلى عكس البلاستيك التقليدي أو البوليمرات القابلة للتحلل، فإن هذه المادة غير السامة والصديقة للبيئة تستغرق 60 يوماً فقط للتحلل، وتكون نظيفةً بما يكفي لتناول قهوة الصباح أو تعبئة وجبة العشاء من خارج المنزل، وفق الدراسة.

وتقول هونجلي جولي تشو، الأستاذة المساعدة في جامعة «نورث إيسترن»، والباحثة الرئيسية في الدراسة: «يُنتج العالم الآن أكثر من 380 مليون طن من البلاستيك كل عام، ما يهدد مستقبل الأجيال القادمة، الأمر الذي يفرض ضرورة بذل مزيد من الجهد كي نعتني بالكوكب الذي نعيش عليه وهو الأرض».

وتضيف تشو خلال مقابلة مع مجلة «سيانتفيك أمريكان»: «للعثور على بديل لحاويات الطعام المصنوعة من البلاستيك، لجأنا إلى الخيزران ولب قصب السكر، الذي يُعد من أكبر نفايات صناعة الأغذية، وقمنا بلفِّ ألياف الخيزران الطويلة والرفيعة مع ألياف قصب السكر القصيرة والسميكة، ثم قمنا بتشكيل حاويات من المادتين المستقرتين ميكانيكيّاً والقابلتين للتحلل».

(سيانتفيك أمريكان)