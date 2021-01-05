شكرا لقرائتكم خبر daa العالمية مشغل لمطار مشروع البحر الأحمر.. واستقبال السياح نهاية 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عينت شركة البحر الأحمر للتطوير شركة daa العالمية كمشغل لمطار مشروع البحر الأحمر، حيث ستدير الشركة العالمية عمليات صالات المطار ومنطقة الطيران، وخدمات الطيران، والمرافق والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى خدمات الشركات والخدمات المالية، فيما سيبدأ المطار استقبال السياح بحلول نهاية 2022.

وستعمل​​ daa على إدارة عمليات المطار خلال ثلاث مراحل منفصلة، حيث تتضمن المرحلة الأولى التأكد من أن جميع تصاميم المطار تثري تجارب السياح، بينما تشمل المرحلة الثانية التخطيط لإعداد نموذج تشغيلي متكامل وسلس للمطار عند افتتاحه. أما المرحلة الأخيرة فسترتكز على إدارة وتشغيل هذه الخطة، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تتعلق بتجربة السائح والاستدامة، وإعطاء الأولوية للأمن والسلامة.

وسيتمكن 80% من سكان العالم من الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي في أقل من 8 ساعات، ومن المقرر أن يستوعب نحو مليون مسافر سنويا عند اكتمال المشروع في عام 2030، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى (900) مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، وسيقتصر عدد الزوار على مليون زائر بناء على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة.

وسيتم تشغيل شبكة النقل بالكامل في المنطقة بما في ذلك المطار بالطاقة المتجددة بنسبة 100%. وتماشيا مع التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بإرساء معايير جديدة في السياحة المتجددة، تم تصميم المطار ليشمل مناطق مظللة ومناطق بتهوية طبيعية، مما سيقلل من الاعتماد على أجهزة التكييف.

وأرست شركة البحر الأحمر للتطوير عقد تصميم المطار لشركة التصميم البريطانية (فوستر وشركاه) في أكتوبر2019، بعد تقديمهم تصاميم واعدة مستوحاة من المناظر الطبيعية السعودية.

كما منحت الشركة عقدا لبناء مدرج من (نوع F)، ومدرج من (نوع B) للطائرات المائية، ومهبط للمروحيات، بالإضافة إلى الطرق والأنظمة الملاحية لتحالف مؤلف من شركتين سعوديتين (نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، والمباني العامة للمقاولات) في وقت سابق من هذا العام.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقا يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخرا ومرافق ترفيهية.

تجربة استثنائية

«سيقدم مطار البحر الأحمر الدولي الذي يتم بناؤه وفق أحدث التقنيات تجربة استثنائية للسياح الذين سيصلون إلى الوجهة، ويعد هذا الإعلان خطوة مهمة قبل استقبالهم بحلول نهاية 2022. قمنا بتعيين daa العالمية لثقتنا في أنهم سيقدمون للزائرين تجربة مميزة تليق بوجهتنا الفاخرة، بالإضافة إلى التزامهم أيضا بضمان تحقيق أهداف الاستدامة التي نتبعها».

جون باغانو ـ الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير

تجربة سلسة

«سيشكل مطار البحر الأحمر الدولي جزءا أساسيا من رحلة أي سائح قادم لهذه الوجهة الفريدة، نرى أن تجربة العطلة يجب أن تبدأ منذ لحظة الهبوط. لذا نطمح إلى تزويد السياح بتجربة سلسة في المطار، ترتكز على الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة الصارمة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير. ويسعدنا أن نشارك في كشف الستار عن هذه الوجهة الجديدة وهذا البلد الرائع ليراه العالم أجمع».

نيك كول ـ الرئيس التنفيذي لشركة daa

​شركة daa العالمية تدير عمليات المطار عبر 3 مراحل: