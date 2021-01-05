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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «علو» برنامج أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد نسخته الثانية لاستهداف حديثي التخرج للعمل في المؤسسة في مساري الشؤون التأمينية وتقنية المعلومات، ضمن جهودها في تعزيز الأداء المؤسسي واستقطاب الكفاءات الشابة.

واعتمد البرنامج الذي تم تصميمه وفق منهجية علمية على تعدد وسائـل التـدريب، ويشتـمـل عـلـى تـدريب صـفي وتـدريب تطبيـقي في بيئات عمل متطورة لتعزيز اكتساب المتدربين للمعارف والمـهارات المستـهدفـة.

وتم إعداد خطة البرنامج بالتنسيق مع الإدارات المستفيدة لتدريب المرشحين البالغ عددهم 35 متدربا من الجنسين على مرحلتين، أولاهما: مرحلة التدريب التطبيقي بالمؤسسة المتخصص لمدة 10 أشهر، ومرحلة التدريب الصفي بمعهد الإدارة العامة لمدة شهرين، بجانب تهيئة استقبال المتدربين في اليوم الأول من خلال تعريفهم بالمؤسسة وأدوارها في الحماية التأمينية للعملاء من المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين، برعاية محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد النحاس.