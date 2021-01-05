رحى الصافي للأغذية تستحوذ على شركة المطاحن الأولى مقابل مليارين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت شركة رحى الصافي للأغذية الاستحواذ على شركة المطاحن الأولى، خلال المرحلة الأولى من مناقصة تخصيص مطاحن إنتاج الدقيق السعودية، مقابل 540 مليون دولار (2.025 مليار ريال).

وأوضحت الشركة أن هذه الصفقة تعد تتويجا للعمل المكثف الذي تم تنفيذه مع المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب، مبينة أن المطاحن الأولى تعد الأكبر بين شركات المطاحن الأربع، وهي جزء من خطة المؤسسة لخصخصة مطاحن إنتاج الدقيق المملوكة سابقا لصندوق الاستثمارات العامة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة رحى الصافي طارق المطلق، إن هذا الاستحواذ يعد فرصة جذابة للقطاع الخاص للاستثمار في واحدة من أكبر أسواق الدقيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدلات نمو عالية وجذابة، لزيادة إنتاجية القطاع وتحسين جودة المنتج.

وأضاف أن الصفقة ستعمل على زيادة التواصل مع العملاء التجاريين والمستهلكين وتزويدهم بمنتجات وخدمات ذات جودة عالية وأكثر ابتكارا، مشيرا إلى أن الشركة تخطط كذلك للاستثمار في الموارد البشرية والتقنيات وتطوير منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات والمتطلبات المتطورة لعملائها من الشركات والمستهلكين في المملكة العربية السعودية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة رحى الصافي عبدالله الكناني إن الشركة تتطلع للمشاركة في هذه الصناعة الغذائية الأساسية الحيوية، وتطمح إلى أن تكون جزءا من تحقيق رؤية 2030 وتسريع التحول والنمو في صناعة طحن الدقيق والأعلاف في المملكة.

وأشار إلى أن شركة المطاحن الأولى هي شركة تتمتع بقيادة متميزة وفريق من ذوي المهارات العالية، حيث تعد طليعة صناعة المطاحن في المملكة، كما تمتلك أصولا صناعية مهمة في مواقع استراتيجية لخدمة عملائها من الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء المملكة.

وذكرت الشركة أن عملية الاستحواذ كانت بقيادة فريق المطلق فنسنت بهات بدعم من المستشارين Canaccord Genuity (Dubai) Ltd.، Synergy Consulting، Covington & Burling LLP وAshurst LLP كمستشار قانوني، بالإضافة إلى المقرضين «مصرف الإنماء» و»بنك الخليج الدولي».