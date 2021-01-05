شكرا لقرائتكم خبر ملتقى جوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح المدير التنفيذي للتطبيق أحمد الشمري أن اليوم الثاني شهد تسجيل عدد من الأفكار في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما جرى استعراض طرق التسجيل بالخطوات مع المشاركين، مشيرا إلى أن الملتقى يستمر أربعة أيام، ويختتم أعماله غدا الأربعاء بإعلان المشروعات الفائزة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد تسجيل عدد من الأفكار بهيئة الملكية الفكرية، واستعرض الملتقى، الذي يقيمه وينظمه تطبيق (عصرة)، بالتعاون مع مجلس شباب الجوف في يومه الثاني، بعض المشروعات الناجحة، وقصص النجاح لعدد من رواد الأعمال الذين أثبتوا نجاح مشروعاتهم، بالإضافة إلى طرح عدد من الأفكار ومناقشتها بمشاركة 25 شابا وفتاة يتطلعون لإطلاق مشروعاتهم المختلفة.وأوضح المدير التنفيذي للتطبيق أحمد الشمري أن اليوم الثاني شهد تسجيل عدد من الأفكار في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما جرى استعراض طرق التسجيل بالخطوات مع المشاركين، مشيرا إلى أن الملتقى يستمر أربعة أيام، ويختتم أعماله غدا الأربعاء بإعلان المشروعات الفائزة.

كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى جوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.