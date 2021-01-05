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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 869 جولة نفذتها أمانة المنطقة الشرقية نتج عنها رصد 10 مخالفات تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد 19، و3 مخالفات للتكدس بالأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 755 موقعا بالمنطقة، بمشاركة 469 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7677 طنا من النفايات، وأزالت 4357 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9387 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

فيما استقبل مركز البلاغات (940) خلال الأسبوع الماضي، 2401 بلاغ عن أعطال الإنارة، النظافة العامة، المباني، الاستثمار، الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، الحدائق، الأسواق، وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات.