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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عقدت اجتماعها الـ11 عن بعد برئاسة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وبحضور أعضاء اللجنة، رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني، ومدير عام قطاع المرصد الوطني للعمل الدكتور محمد القحطاني، وممثلي الجهات.

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