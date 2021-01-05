شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك بلس» تقترب من حل وسط.. النفط يستعيد مستويات فبراير 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت أربعة مصادر في أوبك بلس لرويترز الثلاثاء إن كبار منتجي النفط يقتربون من حل وسط لإبقاء الإنتاج مستقرا في فبراير/ شباط، مستبعدين التفكير في زيادة وسط مخاوف من أن إجراءات العزل العام الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا ستزيد الضغود على الطلب.

وقالت مصادر من أوبك بلس لرويترز إن روسيا وقازاخستان تؤيدان زيادة الإنتاج 0.5 مليون برميل يوميا، في حين يقترح العراق ونيجيريا والإمارات الإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي.

وأشارت وثيقة داخلية لأوبك اطلعت عليها رويترز في 3يناير إلى خفض 0.5 مليون برميل يوميا في فبراير ضمن عدد من التصورات الموضوعة لعام 2021.

وقالت ثلاثة مصادر من أوبك بلس إن فرص الخفض ضئيلة إذ لا يدعم الفكرة سوى عدد قليل من المنتجين كما أن معظم الدول تفضل إما ثبات المعروض أو زيادته في فبراير.

وقال مندوب في أوبك «الخيار الأكثر احتمالا هو الإبقاء على السقف دون تغيير في فبراير».

وتجاوزت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء 4.5%، فيما تجاوز برنت 53 دولاراً، فيما ارتفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 4.9% إلى 50 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ فبراير 2020. (وكالات)

