شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي متفائل بتعافي اقتصاد الإمارات 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أبدى البنك الدولي تفاؤلاً حيال التعافي والنمو الاقتصادي للإمارات من تبعات جائحة «كوفيد- 19»، ورجح البنك أن يبدأ الاقتصاد المحلي في التعافي بالفعل في العام الجاري، مسجلاً معدل نمو يصل إلى 1% بعد انكماش اقتصادي وصل معدله إلى 6.3% في العام الماضي نتيجة تدابير الإغلاق الاقتصادي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد البنك في تقرير حديث حول مستجدات آفاق النمو الاقتصادي العالمي، أن اقتصاد الإمارات سيواصل التعافي والنمو مسجلاً معدل نمو حقيقي يصل إلى 2.4% العام المقبل.

ويتوقع البنك أن تتعافى اقتصادات دول مجلس التعاون مسجلة نمواً يصل متوسطه هذا العام إلى 1.6%، ويرتفع بحلول العام المقبل إلى 2.7%، بعد انكماش تشير تقديرات البنك إلى أن معدله وصل إلى 5.7% في العام الماضي.

خسائر في الوظائف

وقال التقرير إن جائحة فيروس كورونا تسببت في أن تفقد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 5% من الناتج عام 2020، كما تصاعدت حدة خسائر التوظيف في العديد من اقتصادات المنطقة وما زال معدل التوظيف منخفضاً. ومن المتوقع أن تؤدي صدمة الدخل الناجمة عن الجائحة إلى زيادة عدد من يعيشون دون خط الفقر في المنطقة والبالغ 5.50 دولار يومياً بعشرات الملايين في العام الحالي.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكمش بنسبة 5.7% في العام الماضي. ويظل نمو ناتج القطاع النفطي مقيداً بفعل التزامات تجاه اتفاق أوبك بلس المعني بخفض الإنتاج. وقد شهدت البلدان المستوردة للنفط انكماشاً أكثر اعتدالاً بواقع 2.2% عام 2020، مما يعكس بشكل مبدئي التفشي المحدود لفيروس كورونا في النصف الأول من العام وانخفاض أسعار النفط. لكن ارتفاع وتيرة الإصابات الجديدة على نحو سريع وحالة عدم اليقين الجديدة على صعيد السياسات أسفر عن مضاعفة أثر تعطل الأنشطة المرتبط بالجائحة.

وأعلنت معظم اقتصادات المنطقة عن برامج للتحفيز المالي تشمل زيادة الإنفاق على الصحة وشبكات الأمان الاجتماعي، وخفض مدفوعات الضرائب وتأجيلها، وتقديم قروض وضمانات للشركات. كما أسهمت التعديلات التي جرت على السياسة النقدية في تخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة، مع خفض أسعار الفائدة بما يزيد على 125 نقطة أساس في المتوسط.

الآفاق المستقبلية

يتوقع البنك الدولي، أن يتعافى النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1% عام 2021، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط. ويتوقف التعافي على احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجدداً، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام. وبحلول 2022 وبعد عامين من التعافي المتوقع، فإن الناتج سيظل منخفضاً نحو 8% عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة. وفيما بين البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 1.8% في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان أوبك+ والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة. وفي المملكة العربية السعودية، سيلقى النشاط الدعم من استئناف المشاريع الاستثمارية الرأسمالية الحكومية التي تأجلت خلال الجائحة وارتفاع الطلب بعد الزيادة الحادة في ضريبة القيمة المضافة. ومن المتوقع أن يتعافى النمو في إيران بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي والسياحة.

وهدوء حدة التعطل

وتشير التوقعات إلى النمو في البلدان المستوردة للنفط سيرتفع إلى 3.2% عام 2021 مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على التنقل وارتفاع الطلب المحلي والصادرات بوتيرة بطيئة. وفي مصر، من المتوقع تراجع معدل النمو إلى 2.7% في السنة المالية 2020-2021، في ظل انهيار السياحة وقطاع الغاز وبطء النشاط في قطاعات رئيسية أخرى مثل التصنيع. ومن المتوقع أن ينتعش النمو في المغرب إلى 4% في العام الجاري مع تعافي الناتج الزراعي بعد موجة الجفاف وتخفيف الحكومة إجراءات الإغلاق الاقتصادي.

المخاطر المحتملة

تتجه المخاطر نحو الجانب السلبي وترتبط بمسار الجائحة وآثارها الاجتماعية، وتعرض أسعار النفط لضغوط نحو الانخفاض، وحالة الضبابية في السياسة المحلية، والتوترات الجيوسياسية. وإعادة فرض تدابير للتخفيف في أجزاء من بعض البلدان مثل الجزائر، والأردن، ولبنان، وربما تصبح واسعة الانتشار على نحو أكبر، بالنظر إلى أن نحو ثلث دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تسارعاً في وتيرة الإصابات الجديدة في أواخر 2020. وقد تؤدي حالات تفش أشد حدة في الاقتصادات الكبيرة بالمنطقة إلى تأثيرات غير مباشرة في المنطقة. وقد يؤدي هبوط أسعار النفط أو حدوث تقلبات سعرية شديدة أو تمديد خفض إنتاج أوبك+ إلى عرقلة النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة المصدرة للنفط والبلدان النامية في المنطقة. كما أن البلدان المستوردة للنفط قد تتأثر أيضاً بتراجع أسعار النفط بانخفاض تحويلات المغتربين العاملين في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة وهبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تلك البلدان.