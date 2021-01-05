شكرا لقرائتكم خبر عن تداولات قياسية للعملات المشفرة.. هل تصل «بيتكوين» إلى 146 ألف دولار؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت الأبحاث أن أحجام التداول على العملات المشفرة الرئيسية سجلت رقماً قياسياً يومياً يوم الاثنين تجاوز 68 مليار دولار، مما يسلط الضوء على «جنون» التداول الذي صاحب ارتفاع أشهر العملات «بيتكوين» إلى أعلى مستوى متجاوزة 34 ألف دولار.

ثاني أكبر عملة مشفرة، الإيثيريوم، وصل سعرها أيضاً يوم الاثنين إلى أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2018، عند 1170 دولاراً.

وأظهرت بيانات شركة الأبحاث البريطانية «كريبتو كومبير» الثلاثاء أن أحجام التداول اليومية الإجمالية في العملات المشفرة بلغت 68.3 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن حجم التداول اليومي بلغ في المتوسط ​​13.1 مليار دولار في 2020.

جاء أعلى مستوى قياسي لعملة بيتكوين بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تجاوزها حاجز 20000 دولار في 16 ديسمبر.

وقلصت بيتكوين، الثلاثاء، خسائرها بعد أن هبطت 14% إلى 27850 دولار الاثنين، وبحلول الساعة 1735 بتوقيت جرينتش، قلصت بتكوين خسائرها إلى 6.5% عند 30941 دولاراً.

يأتي ذلك في وقت قال فيه «جي بي مورجان» إنه يتوقع أن تصل عملة بيتكوين إلى 146000 دولار على المدى الطويل لأنها تتنافس مع الذهب كفئة أصول، وبالتالي يجب أن ترتفع القيمة السوقية لـ«بيتكوين» التي تبلغ حوالي 575 مليار دولار بمقدار 4.6 مرة - مقابل سعر نظري يبلغ 146000 دولار - لمطابقة إجمالي استثمارات القطاع الخاص في الذهب عبر الصناديق المتداولة في البورصة أو السبائك والعملات المعدنية.

وكتب الاستراتيجيون في المجموعة المصرفية الأمريكية، بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوجلو في مذكرة، إن «هذه النظرة تعتمد على تقلبات البيتكوين التي تتقارب مع تقلبات الذهب لتشجيع المزيد من الاستثمار المؤسسي، وهي عملية ستستغرق بعض الوقت».

وكتب المحللون الاستراتيجيون الاثنين: «إن استبعاد الذهب كعملة بديلة يعني ارتفاعاً كبيراً في Bitcoin على المدى الطويل». ومع ذلك «من غير المرجح أن يحدث تقارب في التقلبات بين بيتكوين والذهب بسرعة وهو في أذهاننا عملية متعددة السنوات. وهذا يعني أن السعر المستهدف النظري لبيتكوين فوق 146000 دولار يجب اعتباره هدفاً طويل الأجل، وبالتالي هدف سعر غير مستدام لهذا العام».

كذلك، كتب المحللون الاستراتيجيون: «أصبحت خلفية التقييم والمركز أكثر تحديًا لبيتكوين في بداية العام الجديد. بينما لا يمكننا استبعاد احتمال انتشار هوس المضاربة الحالي، مما يدفع سعر بيتكوين للأعلى. نعتقد أن منطقة تتراوح بين 50000 دولار و 100000 دولار، ستثبت أنها غير مستدامة». (وكالات)