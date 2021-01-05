شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمنية» تشغل رحلاتها بين دبي وعدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أعلنت مطارات دبي عن تشغيل رحلات الطيران بين مطار دبي الدولي واليمين. وقالت: «لقد أضفنا مدينة أخرى إلى قائمتنا المتزايدة من الوجهات الدولية برحلات من مطار دبي الدولي إلى عدن، والتي تديرها شركة الخطوط الجوية اليمنية».

يذكر أن «مطارات دبي»، استقبلت رحلات طيران مجدولة لـ 4 شركات طيران جديدة، شركة منها في فبراير/شباط، وشركتان في سبتمبر/أيلول، وشركة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشهد دبي نمواً متزايداً في شبكة وجهات رحلات شركات الطيران الوطنية والأجنبية، وخاصة بعد تعليق النقل الجوي الدولي بسبب تداعيات أزمة «كوفيد-19».

وتعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها في الخدمة والتجاريين، بما في ذلك أكثر من 50 شركة طيران دولية. ونفذت مطارات دبي سلسلة من الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار؛ للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين.