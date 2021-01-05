شكرا لقرائتكم خبر عن 320.69 مليار دولار تداولات «دبي للذهب والسلع» في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن تسجيل أحجام التداولات خلال العام 2020 قدرها 12.73 مليون عقد خلال العام.

كما سجلت مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع معدل اهتمام سنوي مفتوح بواقع 220,504 عقود في عام 2020. ويشير معدل الاهتمام المفتوح إلى إجمالي عدد العقود غير المسوّاة في نهاية يوم التداول، وهو مؤشر قوي على نجاح أي بورصة.

وبلغ إجمالي حجم التداول 12.73 مليون عقد، وإجمالي قيمة التداولات 320,69 مليار دولار أمريكي، ومعدل الاهتمام المفتوح 220,504 عقود، وأعلى حجم تداول يومي في 20 فبراير 2020، 492,180 عقداً، ومتوسط حجم التداول اليومي 48,971 عقداً، وكان مارس أعلى شهر تداول بـ 1,800,708 عقود.

وبالإضافة إلى ذلك، كان الجنيه الاسترليني المنتج الأفضل أداء بين منتجات بورصة دبي للذهب والسلع خلال عام 2020، مع تداول أكثر من 0.26 مليون عقد بارتفاع نسبته 4,694% على أساس سنوي، فيما ارتفع معدل الاهتمام المفتوح بنسبة تجاوزت 3.8% خلال الفترة نفسها.

وخلال عام 2020، أطلقت البورصة منتجات حققت أداءً قوياً؛ هما العقود الآجلة الأسبوعية للروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي، والعقود الآجلة المتجددة لثلاث عملات أجنبية هي اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. وتواصل هذه المنتجات تسجيل نمو قوي، في دليل يؤكد زيادة الطلب على مثل هذه المنتجات المالية.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: فرضت جائحة كوفيد-19 تحديات جمّة على العديد من القطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم. وانطلاقاً من هذا الواقع، يسرّنا أن نعلن أننا تمكنا من إبقاء البورصة مفتوحة خلال عام 2020 وواصلنا توفير الخدمات لأعضائنا والمشاركين في السوق خلال فترة حرجة للغاية. وعلاوة على ذلك، نحن فخورون بتمكننا من إطلاق منتجات جديدة حققت أداءً استثنائياً في السوق، بالإضافة إلى ترسيخ شراكاتنا وتعزيز قدراتنا بشكل عام.

أبرز الإنجازات

في بدايات عام 2020، حصلت شركة دبي لمقاصة السلع، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبورصة دبي للذهب والسلع، على ترخيص رسمي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع كشركة تقاص مركزي معتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتيح الفرصة لتوفير خدمات المقاصة وإدارة المخاطر للبورصات ومزودي البنية التحتية للأسواق المالية. كما تم إدراج مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع ضمن قائمة منصات التداول الأجنبية التي تلبي متطلبات شفافية ما بعد التداول، وفق قانون توجهات وتشريعات الأسواق المالية الأوروبية التي تعرف اختصاراً باسمَي (ميفد 2) و(ميفر)، مما يؤكد التزام البورصة المستمر بالعمل على تلبية المعايير والتشريعات الدولية المعتمدة. كما وقعت بورصة دبي للذهب والسلع اتفاقيتي تعاون مع «ناسداك» و«سيجنيتي تكنولوجيز» لترقية منصتها التكنولوجية.

منتجات جديدة قيد الإعداد

بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ستطلق مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع قريباً عقد الذهب المصغر بحجم 10 جرامات لاستكمال منتجاتها من المعادن الثمينة، مثل عقود الذهب والفضة المتوافقة مع الشريعة، والتي لا تزال تستقطب اهتماماً قوياً من المستثمرين. كما تتطلع بورصة دبي للذهب والسلع لإطلاق عقد الروبية الباكستانية قريباً، لتكون بذلك أول بورصة مرخصة تدرج هذا العقد على مستوى العالم.

وأضاف ليس ميل: «مع دخولنا عام 2021، نلاحظ أن المستثمرين في الأسواق بدأوا يستعيدون الثقة وأصبحوا أكثر تقبلاً للمخاطر، وذلك بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتمديد ساعات العمل في المصارف الهندية، وكذلك إبرام الاتفاق النهائي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد المستقبل، سنواصل التركيز على تطوير عروضنا عالية القيمة من خلال تزويد المستثمرين في السوق بأفضل آليات الحماية والتحوط الممكنة، بالإضافة إلى تنمية قاعدة أعضائنا».

وتختتم بورصة دبي للذهب والسلع عاماً آخر بنيل استحسان القطاع المالي، إذ حصلت على جائزة «أفضل بورصة للعام في الشرق الأوسط وإفريقيا» من هيئة «إف أو دبليو جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020» للعام الثالث على التوالي. وأقرت الجائزة بالأداء المميز للبورصة التي حطمت العديد من الأرقام القياسية لأحجام التداولات، ونمو القيمة الاسمية، ومعدلات الاهتمام المفتوح.