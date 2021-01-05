شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة» تبحث تطوير العلاقات مع لاتفيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسفارة جمهورية لاتفيا لدى الدولة على أهمية مد جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، عبر تنظيم الفعاليات المشتركة وتعزيز تبادل الزيارات بين الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام لدى كل جانب، بما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال ونقلها إلى مراحل تحقق الطموحات لبناء شراكات استثمارية مثالية مستقبلية.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الله سطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع أتيس سجانيتس سفير جمهورية لاتفيا لدى الدولة، الذي أقيم الاثنين بمقر الغرفة بحضور فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث بحث الطرفان فرص التعاون الاستثماري وتعزيز التبادل التجاري بين مجتمعي الأعمال، واستعرضوا أهم المزايا الاستثمارية التي يتمتع بها البلدان الصديقان، إلى جانب التأكيد على أهمية تنظيم فعاليات مشتركة تسهم في تعريف رجال الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة.

تنشيط الاتصالات التجارية

وأكد عبد الله سلطان العويس أهمية تنشيط الاتصالات التجارية بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة الشارقة وجمهورية لاتفيا وتنمية العلاقات الثنائية لاسيما في القطاعات الحيوية التي تعزز مسيرة التنمية في الإمارة، وخاصة في قطاعات تقنية المعلومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية والسياحة والابتكار لما لهذه القطاعات من فرصة واعدة لتقوية أطر التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض العويس أمام السفير اللاتفي المزايا المتعددة التي تقدمها إمارة الشارقة للمستثمرين الأجانب والدور الذي تضطلع به الغرفة والتي من شأنها أن توفر لرجال الأعمال اللاتفيين أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسية وتعزيز حضورهم وانتشارهم في أسواق المنطقة، منوهاً بالبيئة الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة والتي جعلتها مركزاً إقليمياً للاقتصاد والأعمال نظراً لما تتميز به من بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية متطورة وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي، داعياً مجتمع الأعمال اللاتفي إلى المشاركة في المعارض المتخصصة التي سينظمها مركز إكسبو الشارقة خلال العام، والعمل على الاستفادة من الاتفاقيات والعلاقات التي تجمع غرفة الشارقة مع لاتفيا مثل مذكرة التفاهم المبرمة بين الغرفة ووكالة الاستثمار والتنمية في جمهورية لاتفيا، للانتقال بها إلى مراحل أرحب وأوسع.

تطور ملحوظ

وأشاد أتيس سجانيتس، بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ولاتفيا في كافة المجالات، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات وبلاده يشهد تطوراً ملحوظاً، وهذا ما تؤكده الأرقام المسجلة في نسب التبادل التجاري، معرباً عن ترحيب السفارة اللاتفية بالتعاون مع «غرفة الشارقة» وتنسيق الجهود المشتركة لخدمة مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة، والتشجيع والترويج للفرص الاستثمارية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.