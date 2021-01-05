شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تشتري طائرات لتوسيع أسطولها للتسليم السريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت شركة «أمازون» العملاقة، طلبية لشراء 11 طائرة بوينج 767-300 مستعملة، في أول دخول لعملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في مجال تملك الطائرات بدلًا من تأجيرها، للشحن الجوي الذي يسجل نمواً متسارعاً.

وقالت الشركة الثلاثاء إنها ستشتري سبع طائرات من شركة دلتا إيرلاينز وأربع طائرات من ويست جيت إيرلاينز المحدودة. ويجري حالياً تحويل طائرة ويست جيت من استخدام الركاب إلى الشحن وستنضم إلى أسطول أمازون هذا العام. وستبدأ الطائرات المشتراة من دلتا في الرحلات الجوية في عام 2022. وسعت أمازون التي تتخذ من سياتل مقراً لها عمليات الشحن الجوي بسرعة في السنوات الأخيرة، كجزء من جهد لتسريع تسليم الطرود للعملاء واستكمال السعة من شركات النقل مثل «يو بي إس». وأعلنت شركة أمازون عن استئجار 12 طائرة في يونيو/ حزيران الماضي، وقالت إن هذه الخطوة ستنقل أسطولها من الطائرات المستأجرة إلى أكثر من 80 طائرة. وكما هي الحال مع عقود الإيجار السابقة لشركة «أمازون»، سيتم تشغيل الطائرات الجديدة من قبل شركات متخصصة في تشغيل الطائرات. (بلومبيرج)