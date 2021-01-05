شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب الأسهم تتصاعد.. والمؤشرات تستعيد مستويات فبراير 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تصاعدت وتيرة الشراء في الأسهم المحلية أمس، واخترقت مؤشرات الأسواق مستويات جديدة مع ارتفاع مؤشر سوق دبي 1.15% إلى 2608.9 نقطة عند أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2020، كما صعد سوق أبوظبي 0.5% إلى 5143.5 نقطة، وسط سيولة قرب مليار درهم.

وأظهر تحليل الـ«الخليج» اليومي، زيادة ملكية الأجانب (غير العرب) في جلسة منتصف الأسبوع، في أسهم 6 شركات عقارية بواقع 19.7 مليون سهم، توزعت على 7.89 مليون سهم لـ«الدار» و3.02 مليون لـ«داماك»، و2.86 مليون لـ«إعمار العقارية» و2.6 مليون لـ«إعمار مولز»، و2.14 مليون لـ«الاتحاد العقارية»، وأخيراً 1.2 مليون لـ«إعمار للتطوير».

واستقطبت الأسهم 907.6 مليون درهم منها 438.89 مليون درهم في سوق دبي، و468.7 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 439.5 مليون سهم، توزعت بواقع 330 مليون سهم في دبي و109.5 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7739 صفقة.

سوق دبي 1.15% 2608.9 نقطة

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.15% إلى مستوى 2608.9 نقطة معززاً بمكاسب البنوك والعقار والاستثمار والسلع والبنوك.

وارتفع قطاع العقار 1.88% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.91% و«إعمار للتطوير» 1.06% و«إعمار مولز» 0.52% و«داماك» 0.73%.

وزاد قطاع البنوك 0.5% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.45% و«سوق دبي المالي» 0.85%.

وارتفع قطاع الإستثمار3.61% مع صعود «دبي للاستثمار» 3.92% و«سوق دبي المالي» 3.47% فيما تراجع «شعاع كابيتال» 0.72%.

وزاد قطاع النقل 1.14% مع ارتفاع «العربية للطيران» 3.07% و«الخليج للملاحة» 1.39% في مقابل تراجع «أرامكس» 0.2%.

سوق أبوظبي 0.55% 5143.51 نقطة

بدوره، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.55% عند مستوى 5143.51 نقطة بعد ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.4% مستفيداً من ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.45% و«أبوظبي التجاري» 0.49% و«أبوظبي الإسلامي» 1.27%.

وصعد قطاع الاتصالات 1.28% مستمداً الدعم من سهم «اتصالات» الذي ارتفع بالنسبة ذاتها. كما وارتفع قطاع العقار 0.5% نتيجة ارتفاع «الدار» 0.31% و«رأس الخيمة العقارية» 4.08%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.18% بفعل صعود سهم «الواحة كابيتال» 2.7% فيما نزل «إشراق» 0.31% و«العالمية القابضة» 0.05%.

وارتفع قطاع الطاقة 0.09% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.51% فيما تراجع «دانة غاز» 0.42% و«طاقة» 0.7%.

توجه السيولة

وواصل «إعمار العقارية» تصدر تداولات سوق دبي بقيمة 121.2 مليون درهم مغلقاً عند 3.88 درهم، تلاه «دبي للاستثمار» بسيولة بقيمة 60.6 مليون درهم وأقفل عند 1.59 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 52.35 مليون درهم ليغلق عند 4.7 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 112.47 مليون درهم مغلقاً عند 13.3 درهم، تلاه «الدار» بتداولات قدرها 109.5 مليون درهم ليغلق عند 3.22 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات قرب 89 مليون درهم وأقفل سعره عند 42.02 درهم.

وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.98% مغلقاً عند 5.91 درهم، فيما سجل «دبي التجاري» التراجع الأكثر بنسبة 2.28% إلى 3.85 درهم.

وكان أكبر المرتفعين «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 4.08% إلى مستوى 0.51 درهم، فيما تراجع «رأس الخيمة للأسمنت» 4.59% ليغلق عند 0.81 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 58.88 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 58.88 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.9 مليون درهم محصلة بيع العرب و2.67 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و50.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 50.8 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 50.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 13.56 مليون درهم محصلة بيع العرب و15.73 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و21.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الدار» و«أبوظبي الأول» و«داماك» و«إعمار العقارية» و«إعمار مولز» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دانة غاز» و«دي إكس بي» و«السلام البحرين».

الجنسيات بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 120 مليون درهم محصلة شراء، منها 87.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي و32.64 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 120 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 87.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي و32.64 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.