شكرا لقرائتكم خبر عن 36 فائزاً بـ9 كيلوجرامات ذهب في 15 يوماً خلال «دبي للتسوق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تودع عام 2020 بجوائز كبرى مع 9 كيلوجرامات من الذهب جوائز تم منحها خلال السحوبات. تم سحب 36 قسيمة سحوبات خلال فعاليات توزيع الجوائز المقامة في القرية العالمية. تضمنت قائمة الفائزين بعض القصص الموجعة التي تعكس أحد الأغراض الرئيسية لعروض التسوق هذه في دبي. وقال، براديب سريستا، أحد الفائزين: «لقد كنت أعمل بجد في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 20 عاماً، وشعرت أن الوقت قد حان للعودة إلى المنزل وقضاء مزيد من الوقت مع عائلتي؛ لأنهم خائفون من فيروس «كورونا».

كان هذا أفضل خبر بالنسبة لي هذا العام، وأعتقد أن هذه الجائزة هدية وداع مثالية أو هدية رأس السنة الجديدة المثالية التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة لي ولعائلتي». وقال فائز آخر، أم. دي. أشرف: «أنا حالياً في باكستان مع عائلتي؛ حيث فقدت وظيفتي في الإمارات العربية المتحدة. عندما تلقيت المكالمة من فريق مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

اعتقدت أنها كانت مكالمة مزحة. لقد تأكدت من الفوز فقط بعد التحقق من أصدقائي. ما زلت أشعر بالسعادة للفوز بربع كيلوجرام من الذهب. إنها لحظة تغير الحياة. آمل أن أحصل على جائزتي قريباً؛ لأن هذا سيكون مصدر ارتياح كبير لي ولعائلتي بأكملها في هذه الأوقات الصعبة».

الفائزة من أحد السحوبات التي أجريت الأسبوع الماضي هي الطفلة كريستينا، التي فازت بربع كيلوجرام من الذهب، وقال والدها السعيد: «أنا متحمس حقاً، ولا أستطيع أن أشرح كم أشعر أنني محظوظ الآن. لقد شاركت في سحوبات مختلفة، ولكن لم أفز بأي شيء. لقد كان الله لطيفاً معي، وأود أن أحافظ على سبيكة الذهب لمستقبل الطفلة. لم أكن أعلم قَطّ أنه عند إنفاق 3400 فقط، سأكون قادراً على الفوز بهذه الجائزة الكبرى». لا يزال بإمكان العملاء ربح 16 كيلوجراماً من الذهب خلال فترة مهرجان دبي للتسوق، عند شرائهم مجوهرات الذهب والماس بقيمة 500 درهم أو أكثر، من أي من المنافذ المشاركة. سيتمكن متسوقو المجوهرات أيضاً من المشاركة في السحوبات عند شراء المجوهرات من المحلات التجارية في كونكورس B في المبنى رقم 3، وكونكورس C في المبنى 1 والمبنى 2 في مطارات دبي. وسيكون هناك 4 فائزين كل يومين. حتى 30 يناير/كانون الثاني 2021.