شكرا لقرائتكم خبر عن «عزيزي» تخطط لإطلاق مشاريع بـ 7 مليارات درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد عزيزي للتطوير العقاري، لاستكمال مشاريعها الجاري تنفيذها، حيث تتوقع الانتهاء من 46 مشروعاً خلال العام الجديد 2021. وعلاوة على ذلك، يخطط المطور لإطلاق أكثر من 40 مبنى جديداً بقيمة 7 مليارات درهم تقريباً، سيكون معظمها في مجمعاته الحالية. وستكشف الشركة عن طرق أخرى للوصول إلى المستثمرين الدوليين، مع التركيز على عدد من الأسواق، مثل السعودية والصين ونيجيريا وإسرائيل.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع بسبب الوباء، فقد تمكنت عزيزي من تحقيق أداء عالٍ خلال العام 2020، ومنها صب أكثر من 300 طابق باستخدام 239,000 متر مكعب من الخرسانة، وإنجاز ما يزيد على 3.68 مليون قدم مربعة من المساحة المبنية، وتسجيل أكثر من 17.6 مليون ساعة عمل. وتعكس هذه المعطيات طريقة عملها القائمة على تسريع وتيرة البناء، والتركيز على العملاء. ويخطط المطور في الوقت الراهن للوفاء بوعوده لعملائه من خلال تسليم المنازل لأكثر من 10,000 أسرة خلال العام الجديد.

وقال فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: لقد فرض هذا العام تحديات على العالم أجمع لم نتغلب عليها حتى الآن، ومع ذلك نجحنا في تحقيق الكثير حتى نهاية 2020. وبالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الحال بالنسبة إلينا في عزيزي، فقد كان العام حافلاً بالإنجازات والكثير من المحطات البارزة، ما يؤكد قدرتنا على الصمود خلال أصعب الأوقات. ولم تتأثر عمليات التشييد في الشركة بالوباء إلى حد كبير، وواصلنا إسهاماتنا لحفز تطور الإمارة الرائعة. وقمنا بتسليم ما يقرب من 3,000 وحدة هذا العام، وقدمنا مساكن تضع تعريفاً جديداً لأنماط حياة آلاف العائلات السعيدة. ويسعدنا القول إنه مع دخولنا 2021، سنواصل السعي لتحقيق الأفضل، وستظل معنوياتنا عالية ومعززة بطموحاتنا كما كانت عليه دائماً.

وأضاف: «مع عودة قطاع العقارات في الإمارات إلى طريق النمو، وبدء ظهور دلالات انتعاش الاقتصاد والأعمال في جميع أنحاء العالم، نتوقع ارتفاعاً أقوى في الطلب والمبيعات، وسيصبح هذا الاتجاه واضحاً في الربع الأول 2021. ونعتقد أنه في هذا الوقت تحديدًا، سيتم الوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومن ثم تجاوزها».

ومع تزايد زخم الاستعداد لمعرض إكسبو 2020 دبي، تركز عزيزي على تطوير المشاريع التي ترتبط مباشرة بشبكة المترو والطرق السريعة المؤدية إلى موقع الحدث، حيث سيظل مركزاً حيوياً للثقافة والترفيه حتى بعد انتهاء المعرض.