شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تتجاهل غموض السياسة وترتد للمنطقة الخضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الثلاثاء لضغوط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي ظل ذلك نزلت الأسهم اليابانية، إذ يبدو أن الحكومة تتأهب لإعلان حالة الطوارئ للتعامل مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، بينما كافحت «وول ستريت» لتعويض خسائر الجلسة السابقة رغم تأثر إقبال المستثمرين على المخاطرة سلباً بفعل ضبابية حيال انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأمريكية، ولم يكن الحال بعيداً عن الوضع نفسه في الأسواق الأوروبية التي شهدت تعاملات متقلبة طغى عليها اللون الأحمر.

في بورصة نيويورك، كافحت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتداد للمنطقة الخضراء بعد بداية سلبية بفعل ضبابية الوضع السياسي خاصة الانتخابات في ولاية جورجيا، لكن البيانات الإيجابية ساعدت المؤشرات على الارتداد، فارتفع مؤشر داو جونز 0.42%، وصعد مؤشر «إس آند بي» 0.49%، وزاد مؤشر ناسداك 0.65%.

وفي طوكيو، هبط المؤشر نيكاي القياسي 0.37% إلى 27158.63 نقطة بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.19% إلى 1791.22 نقطة، ليسجل المؤشران خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.وأغلقت الأسهم في «وول ستريت» على انخفاض حاد، أمس الأول الاثنين، متراجعة من أعلى مستويات على الإطلاق في أول أيام التداول للعام الجديد، مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما ينتظرون نتيجة انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا التي ستقرر السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، واستمرار قفزة في الإصابات بفيروس كورونا.

وستحدد الانتخابات في جورجيا المتحكم في مجلس الشيوخ، وبالتالي القدر الذي سيدفع به الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عبر جدول الأعمال الخاص بالحزب الديمقراطي، لا سيما إعادة تنظيم الضرائب، وتعزيز التحفيز والإنفاق على البنية التحتية.

وكانت أسهم شركات الطيران وتشغيل السكك الحديدية بين الأسوأ أداء ضمن 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو، وانخفض القطاعان 1.2% و1.5% على الترتيب، بفعل احتمالات فرض قيود جديدة لاحتواء الأزمة الصحية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، أبلغ اجتماعاً للحزب الحاكم أن قرار إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بها سيُتخذ، غداً الخميس.

على الجانب الآخر، حافظت العديد من شركات التكنولوجيا على مكاسبها إذ تتفاقم جائحة فيروس كورونا في الكثير من الدول.

وارتفع سهم سوني 1.3% ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاماً، بينما صعد سهم طوكيو إلكترون 2.6% ليبلغ مستوى قياسياً. وربح سهم شركة الإنترنت زد هولدينجز 3.5%.

بينما في القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، امس الثلاثاء، مدعومة بصعود أسهم الشركات النفطية والبيع بالتجزئة، حيث تجاهل المستثمرون إجراءات عزل عام جديدة في بريطانيا لاحتواء ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا، لكن الضغوط أعادت المؤشرات للمنطقة الحمراء.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.08%، بعد أن فتح منخفضاً قليلاً عقب خسائر في آسيا و«وول ستريت» بسبب مخاوف حيال انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأمريكية، في حين صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6% وقدمت شركتا النفط العالميتان رويال داتش شل، وبي.بي، الدعم الأكبر للمؤشر.

واستقر المؤشر داكس الألماني، فيما تدرس الحكومة تمديد إجراءات عزل عام، وربح سهم شركة ديالوج لأشباه الموصلات الألمانية المتخصصة في صناعة الرقائق 4.7% بعد أن أصدرت توقعات متفائلة لإيرادات الربع الرابع بسبب طلب قوي على الهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للعمل مع شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول.

(وكالات)

تراجع بورصة نيويورك عن شطب شركات التقنية الصينية

ارتفعت أسهم شركات الاتصال الصينية العملاقة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت بورصة نيويورك للأوراق المالية عن أنها لن تستمر في شطب إدراج هذه الشركات.

وصعدت أسهم شركة «تشاينا موبايل» المدرجة في هونج كونج بنسبة 5.13%، بينما ارتفع سهم «تشاينا يونيكوم» بنسبة 8.5%، في حين قفزت أسهم شركة «تشاينا تيليكوم» بنسبة 3.35%. وكانت بورصة نيويورك قد أعلنت في وقت سابق من الخميس نيتها شطب إدراج 3 شركات صينية.

وعموماً، ارتفعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الثلاثاء، إذ قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.73% إلى 3,528.68 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شينزين المركب بنسبة 2.159% إلى 15,147.57 نقطة. وارتفع مؤشر «هانج سينج» بنسبة 0.64% إلى 27,649.86 نقطة.

وراقب المستثمرون أسهم شركة «SMIC» لصناعة الرقائق الصينية في هونج كونج، بعد أن كانت من بين الشركات التي تقرر حذفها من مؤشرات الأسهم العالمية ل فوتسي راسل، وذلك ضمن القرارات التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر الاستثمارات الأمريكية في بعض الشركات الصينية، حيث تراجعت قيمة أسهمها بنسبة 9.61% خلال تداولات الثلاثاء.

وقفزت أسهم شركة «فوكسكون» بنسبة 4.1%، وذلك بعد الإعلان عن تعاقدها مع شركة بايتون الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية.