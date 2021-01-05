شكرا لقرائتكم خبر عن "منشآت العقارية" تجدد عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 43 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة منشآت للمشاريع العقارية عن توقيع عقد تجديد تسهيلات ائتمانية ممنوحة لها من أحد البنوك الإسلامية المحلية بقيمة 43 مليون دينار.

وأفادت الشركة، في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن العقد ينص على تأجيل سداد القسط المُستحق في ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021.

وقالت منشآت إن تجديد عقد التسهيلات سيؤثر على التدفقات النقدية للشركة نتيجة تأجيل سداد القسط المُستحق، بالإضافة إلى أن انخفاض تكلفة التمويل المباشرة وغير المباشرة بقيمة 750 ألف دينار تقريباً خلال بيانات عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خسائر بقيمة 13.91 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بأرباح تبلغ 1.31 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2020.

كذلك حققت الشركة خسائر بلغت 19.77 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بنحو 4.33 ألف دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019