شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بأكثر من 1% رغم التوقعات بشأن انتخابات "جورجيا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من تصاعد المخاوف في الأسواق العالمية بشأن أزمة فيروس كورونا وترقب نتائج انتخابات ولاية "جورجيا" الأمريكية.



ويجري اليوم إعادة الانتخابات على مقعدي ولاية "جورجيا" الأمريكية بالكونجرس وسط توقعات بأن يذهب المقعدين لعضوين من الحزب الديمقراطي.



وذكرت وسائل إعلامية بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لا يريد الاستسلام لنتائج الانتخابات الرئاسية وطلب من نائبه "مايك بنس" مساعدته في هذا الأمر خاصة بإعادة فرز الأصوات في ولايات بعينها.



على صعيد آخر، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بالأمس فرض قيود إغلاق شامل في البلاد حتى شهر فبراير/شباط بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.



كانت بريطانيا قد كشفت الشهر الماضي عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة التفشي مقارنة بالسلالة الأصلية للمرض الأمر الذي أدى إلى انتشار الفيروس بشكل كبير.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 0.7761، وسجل أعلى سعر عند 0.7763 وأقل سعر عند 0.7661.