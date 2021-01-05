شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التداولات قبيل بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء قبيل بيانات اقتصادية هامة بالإضافة إلى متابعة التطورات على صعيد أزمة فيروس "كورونا".



وسوف تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي.



هذا، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بالأمس فرض قيود إغلاق شامل في البلاد حتى منتصف شهر فبراير/شباط بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.



وتتواصل الجهود في العديد من الدول لاحتواء أزمة فيروس كورونا عن طريق إعادة فرض قيود الإغلاق بالإضافة إلى اعتماد عدد من اللقاحات الواعدة المضادة للفيروس من بينها لقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح "موديرنا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 30344 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3717 نقطة، فيما صعد "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 12782 نقطة.