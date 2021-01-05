شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع رغم القلق من عودة قيود الإغلاق في بعض الدول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم عودة المخاوف من قيود الإغلاق في بعض الدول على مستوى العالم.



وأعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بالأمس فرض قيود إغلاق شامل في البلاد حتى شهر فبراير/شباط بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.



كانت بريطانيا قد كشفت الشهر الماضي عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة التفشي مقارنة بالسلالة الأصلية للمرض الأمر الذي أدى إلى انتشار الفيروس بشكل كبير.



يأتي ذلك رغم تبني المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرهما من الدول حول العالم استخدام لقاحات واعدة مضادة لفيروس كورونا بشكل طاريء على رأسها لقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح "موديرنا".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 2427 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2453 دولارا وأقل سعر عند 2380 دولارا.