شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر تُعلن سياسة توزيعات الأرباح للأعوام الثلاث المُقبلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام اي اس"، في اجتماعه المنعقد أمس الإثنين، سياسة توزيعات الأرباح للأعوام 2021، 2022 و2023.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن سياسة توزيعات الشركة سيتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.

وتستهدف سياسة التوزيعات إلى الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 45% من الأرباح الصافية سنوياً .

وتنص سياسة توزيع الأرباح على توزيع الأرباح على أساس 45% من الأرباح الصافية سنوياً، على أن يتم التوزيع بشكل نصف سنوي، وذلك للأعوام 2021، 2022 و2023.

وبحسب البيان، ستكون سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناءً على أية تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو أية التزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً.

هذا وتستهدف الشركة من خلال هذه السياسة إلى الموازنة بين التوزيعات النقدية والإستمرار في دعم وتوسع القاعدة الرأسمالية للشركة بما يتناسب مع حجم النمو المتوقع و التوسع في الأعمال.

ويُذكر أن مجلس إدارة الشركة أوصى بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% عن طريق رسملة جزء من الأحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

كذلك أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للعام المالي 2020 بقيمة 22 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 1.1ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 11%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى النمو في الايرادات حيث بلغت 2.117% ويعزى ذلك النمو في الايرادات بشكل رئيس الى القاعدة الصلبة للرصيد التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت الى الزيادة الطفيفة في الإيرادات.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.3 مليون ريال خلال استة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.