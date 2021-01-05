شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الحكير" تفتتح أول موقعين عرض سينمائي في المملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن الافتتاح الفعلي لإحدى شركاتها الشقيقة (شركة الترفيه الفاخر) لأول موقعين عرض سينمائي في المملكة، تحت مسمى العلامة التجارية سينابوليس.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الموقع الأول هو مركز لولو مول بمدينة الدمام في حي العدامة وتضم 7 شاشات عرض، وبطاقة استيعابية 636 مقعداً.

وبحسب البيان، فإن الموقع الثاني هو مركز الجامعة بلازا بمدينة جدة في حي الجامعة وتضم 8 شاشات عرض، وبطاقة استيعابية 892 مقعداً، علماً بأن المشروعان يتضمنان تجربة شاشة الأطفال "الجونيور" الفريدة.

ونوهت الشركة، إلى أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة وذلك من اجل الحفاظ على صحة وسلامة الزائرين.

وقالت الحكير، إن هذه الافتتاحات تأتي ضمن الخطة التوسعية لشركة الترفيه الفاخر بافتتاح صالات عرض سينما في أكثر من مدينة داخل المملكة العربية السعودية خلال الأعوام القادمة.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الأنشطة في الربع الأول من العام 2021، علماً بأن حصة مجموعة الحكير في شركة الترفيه الفاخر تبلغ 31%.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق، تحولها للخسارة خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو الماضي، بخسائر صافية بلغت 535.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 224 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.