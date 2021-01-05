شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج العالمية تنتهي من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس المال بقيمة 954.5 ألف ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة، بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية، والتي انعقدت بتاريخ 20 ديسمبر 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الاسهم المباعة بلغ 8826 سهم، بإجمالي مبلغ عائد من البيع بلغ 954.515 ألف ريال، بمتوسط سعر بلغ 108.15 ريال للسهم.

وبحسب البيان، سيتم ايداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين في 13 يناير الجاري.

واعتمدت الجمعية العمومية للشركة، في ديسمبر الماضي، تخفيض رأس مال الشركة من 178.160 مليون ريال إلى 61.632 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 65.4%، هذا وستتراجع الأسهم من 17.816 مليون سهم إلى 6.163 مليون سهم.

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116.527 مليون ريال سعودي.

وكانت الشركة قد تقدمت، خلال ديسمبر أيضاً، بملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

يُذكر أن إدارة الشركة أوصت، في سبتمبر الماضي، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي ومعدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.