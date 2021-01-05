شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية توافق على زيادة أصول الخبير ريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" الذي تديره عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وأشارت الخبير المالية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن العقارات هي كلية الرؤية للتعليم (كلية الفارابي للتعليم سابقاً)، مستودعات أكون، عقارات صناعية.

وبحسب البيان، فإن كلية الرؤية للتعليم هي عقار تعليمي يقع في حي الريان، شرق خط الحرمين السريع بمدينة جدة. بينما مستودعات أكون فهي عبارة عن مستودعات تجميد تقع عند تقاطع طريق الملك فيصل وشارع الكورنيش الجنوبي، بحي قاعدة الملك فيصل البحرية بمدينة جدة. والعقارات الصناعية هي منشآت صناعية و لوجستية لثلاثة مصانع تقع في مدينة العبيكان الصناعية بمدينة الرياض.

هذا وسيقوم مدير الصندوق بالإعلان عن أي تطورات تخص هذا الشأن، منها الإعلان عن إتاحة الشروط والأحكام المعدلة، ودعوة مالكي الوحدات الحاليين للتصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق والتغييرات الأساسية في الشروط والأحكام.

ومن شأن هذه الاستحواذات، توسيع وتنويع قاعدة الأصول التي يمتلكها الصندوق. وعليه، يتوقع مدير الصندوق بأن يكون الأثر الناتج عن هذا التطور إيجابياً بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 29.537 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، بإجمالي مصروفات بلغت 7.4 مليون ريال.

وكان مجلس إدارة "الخبير المالية" اعتمد في سبتمبر الماضي الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق والتي ينوي مدير الصندوق التقدم بها لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول"، بشأن طلب الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، وذلك للاستحواذ على أصول عقارية جديدة مستهدفة من قبل مدير الصندوق، وتشمل الاستحواذات المستهدفة عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية تقع في كل من مدينتي الرياض وجدة.

يُذكر أن الصندوق استحوذ، خلال سبتمبر الماضي أيضا، على برج اليجانس وهو برج مكتبي ويقع في حي المروج، شارع الملك فهد، مدينة الرياض.

وكانت الجمعية العمومية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت، اعتمدت مؤخراً، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال.

الجدير بالذكر أن "صندوق الخبير ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية "تداول" بتاريخ 20 مارس 2019 الموافق 13 رجب 1440هـ.