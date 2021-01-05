شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر دبي يغلق فوق 2600 نقطة وسوق أبوظبي يرتفع 0.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أضافت الأسهم الإماراتية مكاسب جديدة في ختام جلسة تداولات الثلاثاء حيث قفز مؤشر مؤشر سوق دبي المالي 1.15% ليغلق عند 2608 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية 0.5% عند 5143 نقطة.

وسجل صعود قوي لأسهم إعمار العقارية 2.91%، ودبي للاستثمار 3.92%، ودبي الإسلامي 0.85%، والإمارت دبي الوطني 0.45%. كذلك قفز سعم اتصالات 1.28%، وأبوظبي الأول 0.45%، وأبوظبي التجاري 0.49%، وأبوظبي الإسلامي 1.27%، والدار العقارية 0.31%.

وكانت سجلت مؤشرات الأسهم المحلية ارتفاعات قوية في ثانية جلسات العام الجديد يوم الإثنين وسط سيولة بـ887 مليون درهم، وعلى وقع استمرار شهية شراء الأجانب الذين ضخوا في الأسواق 238 مليون درهم كمحصلة شرائية في غضون يومين.

وسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 2.89% إلى 2579 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ مطلع مارس/ آذار 2020، بينما واصل سوق أبوظبي الصعود بنسبة 0.72% إلى 5115.46 نقطة.

وهيمن السهمان القياديان «إعمار العقارية» و«الدار» على تداولات السوقين يوم الإثنين، حيث استقطب الأول 135 مليون درهم مغلقاً عند 3.77 درهم، وارتفع 5.3% بينما استحوذ الثاني على أكثر من 100 مليون درهم وارتفع 1.26% إلى مستوى 3.21 درهم.

وكان من أبرز الارتفاعات الأخرى «الإمارات دبي الوطني» 4.28%، و«دبي للاستثمار» 4.08%، و«دبي الإسلامي» 1.74% و«إعمار مولز»1.61%، و«أبوظبي الأول»0.91% و«أدنوك للتوزيع» 3.42% و«اتصالات»0.71% و«أبوظبي الإسلامي» 0.43%، و«العربية للطيران» 1.56%.

