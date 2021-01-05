بالأسعار| تخفيضات غير مسبوقة من ’’رنين‘‘ على الهواتف مع إتاحة نظام التقسيط

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة رنين للأدوات المنزلية والكهربائية والإلكترونية، عن تخفيضات هائلة على الهواتف بمناسبة العام الجديد.

العروض متوفرة لمدة 5 أيام، من الثلاثاء إلى السبت 5-9 يناير في جميع فروع رنين.

وفيما يلي العروض:

سياسة التقسيط بفروع رنين:

اولا : البنك الاهلى المصرى

نظام ال 6 شهور بحد ادنى 500 ج للفاتورة وذلك على جميع الاقسام

نظام ال 9 و 10 و 12 شهر بحد ادنى 1000 ج للفاتورة وذلك على جميع الاقسام ماعدا الاجهزة الكهربائية

ملحوظة : ( الاجهزة الكهربائية فى البنك الاهلى يتم تقسيطها على 6 شهور فقط مهما كانت قيمتها)

ثانيا : بنك Cib (البنك التجارى الدولى)

نظام ال 4 شهور بحد ادنى 500 ج للفاتورة وذلك على جميع الاقسام

نظام ال 10 شهور بحد ادنى 1000 ج للفاتورة على جميع الاقسام ماعدا الاجهزة الكهربائية

ملحوظة (الاجهزة الكهربائية فى بنك cib يتم تقسيطها على 4 شهور فقط مهما كانت قيمتها )

ثالثا : بنك Qnb (البنك الاهلى القطرى)

نظام ال 6 شهور بحد ادنى 500 ج للفاتورة وذلك على جميع الاقسام

نظام ال 10 و 12 شهر بحد ادنى 1000 ج للفاتورة وذلك على جميع الاقسام ماعدا الاجهزة الكهربائية

ملحوظة : ( الاجهزة الكهربائية فى بنك QNB يتم تقسيطها على 6 شهور فقط مهما كانت قيمتها)

رابعا: بنك مصر

نظام ال 6 شهور بحد ادنى 500 ج للفاتورة وذلك على جميع الاقسام

نظام ال 12 شهر بحد ادنى 1000 ج للفاتورة وذلك على جميع الاقسام ماعدا الاجهزة الكهربائية

ملحوظة : ( الاجهزة الكهربائية فى بنك مصر يتم تقسيطها على 6 شهور فقط مهما كانت قيمتها)

ملحوظة : بالنسبة للمنتجات التى عليها عروض يمكن تقسيطها ولكن بعد خروجها من العرض (سعرها الاساسى).

خامسا : خاص بكارت البريميم

1-تتم عمليه التقسيط كارد البريميوم على 10 اشهر فقط .

2-لا يتم عمل ارتجاع عن طريق الفرع على اى كارت بريميم.

3- فى حال الارتجاع يتم ارسال ميل الى الاداره الماليه لمخاطبه شركه بريميم لرد المبلغ للعميل

4– التقسيط على جميع المنتجات. في حالة وجود اي استفسار بشان بريميوم كارد يرجي الاتصال علي الخط الساخن لشركة بريميوم كارد 16818.

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سادسا:تطبيق فاليو:

سياسة التقسيط بالفروع

تطبيق فاليو (valu): يمكن تقسيط المنتجات حتي ولو كانت داخل العروض بتطبيق فاليو

و للمزيد من الاستفسارات عن نظام تقسيط فاليو رقم شركة فاليو : 16671.

فاليو الان متاح بجميع فروع رنين

يوجد مصاريف ادارية 5 % + اجمالى الفاتورة ، ويتم دفعها كاش للكاشير وتم التطبيق من يوم 1/7/2020

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سابعا : جيت جو get go

1: - الحد الادنى للشراء لعملاء( جت جو /كونتاكت) 1000ج .

2: تتم عمليه التقسيط على عدد الاقساط التى يحددها العميل وبناءا على رغبته في كل عمليه او على كل صنف داخل العمليه

3:- - السلع المتاحه للتقسيط لعملاء( جت جو / كونتاكت ) هى الموضحة فقط وغير مسموح بتقسيط اى منتج مخالف .

المنتجات المتاحة للتقسيط ( ثلاجات - فريزر - غساله ملابس - غساله ملابس - سخان ( غاز / كهرباء) - بوتجازات - مايكروويف - مبرد مياه - اجهزه صوت - العاب فيديو - مفروشات - فلاتر مياه - مكنسه كهربائيه - شفاط - خلاطات - مكواه كهربائيه - تليفزيون - محمول - تابلت - تكييفات - اثاث - كاميرا )

و للاستعلام عن خدمات جيت جو : 16177

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ثامنا : سهولة

الحد الادنى لعميلة التقسيط 1200 ج ، عن طريق التابلت المسلم بالفروع ، تتم عملية التقسيط على عدد الاقساط التى يحددها العميل ، التقسيط عن طريق سهولة على المنتجات داخل وخارج العروض , لايتم التقسيط 9 شهور على اقسام ( الكهربا بالكامل – الشاشات – التكييفات – الموبايلات ) وذلك حتى يوم 30/11/2020

يتم تحصيل المصروفات الادارية كاش من العميل )

مسموح قبول دفعات من المبلغ ويتم تحصيلها كاش

الفروع المتاحه بها :

1- حلوان

2- الزقازيق

3- ميت غمر

4- طنطا

5- نوبار

6- المحلة

7- المنشية

8- الكرما

9- كرموز

10-المقطم

11-الف مسكن

12-فرست مول

13-فودافون

14- جسر السويس

و للاستعلام عن خدمات سهولة من خلال الرقم : 15227 "

عناوين فروع رنين في جميع المحافظات

رنين فرع مدينة نصر

23 شارع أحمد الزمر امتداد ذاكر حسين بعد سوق السيارات - الحي العاشر .

رنين فرع عباس العقاد

37 ش عباس العقاد – بجوار ماكدونالدز و امام مطعم ام حسن

رنين فرع الهرم

32 مدينة بيتكو محطة مشعل شارع الهرم

رنين فرع الهرم

128 شارع الهرم - محطة الكوم الاخضر

رنين فرع الهرم

128 شارع الهرم - محطة الكوم الاخضر

رنين فرع فيصل

الطالبية فيصل _ داخل فرست مول

رنين فرع شبرا

53 شارع شبرا مصر مول السعد أمام مكتبة المحبة - محطة مترو مسرة

رنين فرع شبرا الخيمة

أمام قسم اول شبرا الخيمة - امام مستشفى النيل

رنين فرع مصر الجديدة

130 شارع جسر السويس بعد كوبري التجنيد - إتجاه روكسي

رنين فرع 6 اكتوبر

الحى السادس اجياد مول

رنين فرع 6 أكتوبر

أمام جهازمدينة 6 أكتوبر فى دولفين مول البوابة الرئيسية

رنين فرع لاظوغلي

14 ب شارع نوبار ميدان لاظوغلي _ بالقرب من محطة مترو سعد زغلول

رنين فرع المقطم

39 شارع 9 المقطم أمام سيراميك كليوباترا بجوار أورانج

رنين فرع عين شمس

مول غنيم عين شمس الشرقية بجوار محطة مترو عزبة النخل بجوار حلوانى لبنان

رنين فرع المطرية

اخر شارع الحرية قبل كوبرى مسطرد

رنين فرع المحلة

ميدان المشحمة - فوق اولاد رجب - المحلة الكبرى - الغربية

رنين فرع طنطا

255 ش الجلاء مول مصر للتامين ميدان الجمهورية طنطا

رنين فرع الزقازيق

القومية - شارع طلبة عويضة أمام المصرية بلازا بجوار مطعم مؤمن

رنين فرع شبين الكوم

عمارات النيل - امام كوبرى مبارك

رنين فرع دسوق

دسوق نفسها - اول مدخل دسوق - أبراج الياسمين -اعلي الراية ماركت

رنين فرع الاسكندرية

67 شارع محمود فهمى النقراشى - متفرع من شارع النصر - المنشية - عمارة فالورينا - خلف فندق امون

رنين فرع الاسكندرية

السيوف شارع مصطفى كامل - كمبوند الكرمه بجانت سنترال مصطفى كامل

كرموز 97 شارع ترعة المحمودية ناصية شارع الترام برج المدينة المنورة

رنين فرع سوهاج

16 طريق سوهاج اخميم - صينية اخميم