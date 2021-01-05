بعد افتتاح الرئيس السيسي لمنظومة تحويل السيارات للغاز.. متحدث وزارة البترول: نستهدف إنشاء 325 محطة غاز بنهاية 2021

الشارقة - اميمة ياسر - قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن الغاز الطبيعى وقود موفر اقتصاديا بنسبة 60% للمستهلك، موضحا أنه يحتوى على 120 من الأوكتان بينما البنزين يحتوى على نسبة أقل بكثير.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن خطة وزارة البترول طموحة لتنفيذ 325 محطة غاز طبيعى فى 2021، مشيرا إلى أننا نستهدف إحلال 250 ألف مركبة من خلال مبادرة الرئيس لإحلال السيارات خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى يتبنى المبادرة لأنه يريد أن يستفيد الشعب المصرى من خيرات بلاده، موضحا أن الرئيس طرح مشروعين قوميين، أولهما التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتحسين الخدمات للمواطنين وتقليل استهلاك البوتاجاز وتقليل استيراده، والمشروع القومى الثانى هو التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث المشروع يعمل من 20 سنة ولكن لم يحدث طفرات وكان يتم التحويل على استحياء، حتى حدث تصحيح هيكل التسعير لسعر الوقود فاكن الفارق بسيط لا يشجع المواطنين على تحويل سياراتهم.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة فى اطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقده للجناح الحكومى الذى ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربى، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلى البنك المركزى والهيئة العربية للتصنيع.