شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يستند لدعم مهم – تحليل – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.79% بما يعادل -2.08 نقطة ليستقر على سعر 52.76 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم 52.09، وذلك بالتزامن مع استناده أيضاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 52.09، ليستهدف مستوى المقاومة 56.63.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه