شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، وذلك على إثر ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للمزيد من الضغط السلبي، والذي أدى به إلى تسجيل خسائر بلغت نسبتها -2.03% بما يعادل -4.36 نقطة ليستقر على سعر 210.22 دولار، وذلك في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع تأثر السهم كسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 218.50، ليستهدف مستوى الدعم المهم 202.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط