شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم ينخفض بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلا خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.67% بما يعادل -2.92 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 171.87 دولار.

ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 171.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 182.17.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه