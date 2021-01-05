شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد صعود سهم مورجان ستانلي (MS) في بداية تداولاته الصباحية ليسجل أعلى سعر له خلال تلك الجلسة عند 69.90، ارتد منه انخفاضاً ليحول تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى البعيد وبمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 65.71، ليستهدف مستوى المقاومة 70.56.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه