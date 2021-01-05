شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الارتفاع ويبدأ محاولات العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 0.7800، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 0.7625.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7650 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد