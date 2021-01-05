الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الارتفاع ويبدأ محاولات العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 0.7800، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 0.7625.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7650 والمقاومة 0.7800

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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