شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية الآن ليتجه نحو إجراء عملية إعادة اختبار محتملة لمستوى 51.55 المكسور سابقاً، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، والذي يستهدف زيارة مستوى 48.50 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن اختراق 51.55 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ باختبار 52.45 وتمتد إلى 53.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط