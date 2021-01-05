شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية هادئة في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، ليبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً بقية اليوم، معتمدين على الثبات فوق مستوى 1928.60، مع التذكير بأن الهدف المنتظر يتواجد عند 1970.00، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو القمّة المسجّلة مؤخراً عند 2074.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1928.00 والمقاومة 1960.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد