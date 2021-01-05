شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أدنى مستوى فى 33 شهرا قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى 33 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، حيث لا يزال الطلب ضعيفا على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الصناعات التحويلية خلال كانون الأول/ديسمبر ،توفر تلك البيانات أدلة قوية حول أداء أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأخير من العام الماضي.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 89.59 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.90 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.91 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ،وسجل أدنى مستوى فى 33 شهرا عند 89.42 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية فى مستهل تعاملات العام الجديد 2021.

وفقد المؤشر قرابة 7% على مدار عام 2020 ، فى أول خسارة سنوية خلال الثلاث سنوات الأخيرة ،و بأكبر خسارة سنوية منذ عام 2017 ،بفعل التحفيز المالي والنقدي الضخم فى الولايات المتحدة ، لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

حدد بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" يوم الثلاثاء سعر الصرف الرسمي لليوان عند أقوى سعر منذ أن تخلت الصين عن ربط عملتها بالدولار فقط فى عام 2005 ، الأمر الذي عزز معنويات المستثمرين فى معظم الأسواق ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،وتباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهمها عن قطاع الصناعات التحويلية ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأخير من عام 2020.

تصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 56.6 نقطة خلال كانون الأول/ديسمبر من مستوى 57.5 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر.