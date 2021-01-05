شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 11 شهرا بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى أحدى عشر شهرا المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، بفعل النشاط الملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى توقف موجة الصعود القوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:41 بتوقيت جرينتش ،وحقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، وسجل مستوي 405.76 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، بعد صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى ثاني جلسات العام الجديد 2021 ، متخليا عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع المرافق ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة واحدة بالمئة ، وعلى عكس الاتجاه السائد فى أوروبا ،ارتفع قطاع الطاقة بفضل صعود أسعار النفط فى الأسواق العالمية.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع الأسهم الأوروبية بعد توقف موجة الصعود القوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف حيال انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا ، خاصة بعد إعلان بريطانيا إغلاقا عاما للمرة الثالثة للحد من انتشار السلالة الجديدة للفيروس التاجي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 1.5% ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل المؤشر فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 3,769.99 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.35% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 أقل من 0.1%.