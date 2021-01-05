شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين بدعم ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهرين ، بدعم ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالتزامن مع تنامي الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,948.41$ الأعلى منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,943.06$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,934.28$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا قرابة 2.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مستهلا تعاملات عام 2021 بأكبر مكسب يومي منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بفضل هبوط العملة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى 33 شهرا عند 89.42 نقطة المسجل بالأمس ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا الأداء فى ظل شهية المخاطرة التي تسيطر على المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة بعدما حدد بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" سعر الصرف الرسمي لليوان عند أقوى سعر منذ أن تخلت الصين عن ربط عملتها بالدولار فقط فى عام 2005.

يدعم أسعار الذهب أيضا ، تنامي عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، خاصة مع تجدد المخاوف حيال الاقتصادات الكبرى ، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية إغلاقا عاما فى البلاد للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 17.21 طن متري،بأكبر زيادة يومية منذ 21 أيلول/سبتمبر 2020 ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,187.95 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي.