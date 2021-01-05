شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف مكاسبه قبل استكمال اجتماع تحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، يأتي هذا قبل استكمال اجتماع اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك بلس" ،حيث من المتوقع حدوث تقارب فى وجهات النظر حول مستويات الإنتاج خلال شباط/فبراير المقبل ، خاصة مع استمرار ضغط السعودية للتخلي عن آي زيادات مقترحة عن مستويات الإنتاج الحالية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.35% إلى مستوي 48.03$ ، من مستوى الافتتاح عند 47.39$، وسجل أدني مستوي عند 47.27$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 51.46$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 50.74$ ، وسجل أدنى مستوي عند 50.62$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.75% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل الخام فى وقت سابق أعلى مستوى فى 11 شهرا عند 49.80$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت قرابة 1.9% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات مستوي 53.30$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس 2020.

وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،انخفضت الأسعار يوم الاثنين بعد فشل تحالف أوبك بلس فى الاتفاق على مستويات إنتاج شباط/فبراير ،وبعد إعلان الإغلاق العام فى المملكة المتحدة للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

خلال الاجتماع الشهري للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" عارضت المملكة العربية السعودية ضخ المزيد من الإنتاج بسبب عمليات الإغلاق الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا ، بينما قادت روسيا الدعوات لزيادة الإنتاج بعد تعافي الطلب بالفترة الأخيرة.

ومن المقرر استكمال الاجتماع فى وقت لاحق اليوم ، بعد قرار تمديده عقب فشل الأعضاء فى الاتفاق على مستويات إنتاج شباط/فبراير ، وسط توقعات حدوث تقارب فى وجهات النظر بين السعودية و روسيا ،والتخلي عن أي زيادات مقترحة عن مستويات الإنتاج الحالية.

وخلال اجتماع المجموعة فى 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، اتفق الأعضاء على التخلي عن زيادة مقررة فى الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا ،مع الموافقة على زيادة الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير ، بجانب الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج.