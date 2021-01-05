مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8682.11 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 14.45 نقطة ليقفل عند مستوى 8682.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني، والفخارية، والعمران، ومتطورة، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة الحكير، والمراكز، وأسواق المزرعة، ونسيج، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.44%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وزين السعودية، والإنماء، وكيمانول، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، والفخارية، والمراعي، والصمعاني، ونسيج هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 175.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24849.97 نقطة، وبتداولات بلغت 73 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 555 ألف سهم تقاسمتها 1639 صفقة.