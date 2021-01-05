شكرا لقرائتكم خبر عن مصفاة الطويلة للألومينا تحقق طاقة إنتاجية قصوى للشهر الثالث على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن أن الإنتاج الشهري الثابت لمصفاة الطويلة لتكرير الألومينا بلغ كامل معدل طاقتها الإنتاجية الشهرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية وتجاوزه.

وتم تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز تكثيف الإنتاج عالمياً بعد 21 شهراً من استئناف الإنتاج بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مصفاة الطويلة على الرغم من التحديات التي فرضها تفشي الجائحة، فيما استغرقت بقية مصافي الألومينا حول العالم ثلاثة أعوام أو أكثر للوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج في العقد الماضي.

وتمت مراعاة معايير السلامة بشكل كامل أثناء العمل لتحقيق هذا الإنجاز في مصفاة الطويلة دون تسجيل أي إصابة بين الموظفين.

والجدير بالذكر أن الألومينا هي المادة الأولية الرئيسية التي تُستخدم في مصاهر الألمنيوم. وتلبي مصفاة الطويلة 40% من احتياجات الشركة من خلال طاقتها الإنتاجية التي تصل إلى 2 طن من الألومينا سنوياً.

تسهم مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في تعويض بعض الواردات، مما يسهم بدوره في تعزيز الدور الاقتصادي لقطاع الألمنيوم في دولة الإمارات والذي يرفد الاقتصاد الإماراتي بما يصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً ويسهم في توفير فرص العمل في الدولة بنسبة تصل إلى 1%.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمكّنا من استئناف الإنتاج بكفاءة وبشكل آمن في مصفاة الطويلة للألومينا بفضل الخطط المدروسة والتنفيذ الدقيق. وأتوجه بالشكر إلى فريق العمل على الجهود الكبيرة التي بذلوها لتحقيق هذا الإنجاز».

واستغرق بناء مصفاة الطويلة 72 مليون ساعة عمل بتكلفة وصلت إلى 3.3 مليار دولار. وتم بناء المصفاة في إطار خطط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تهدف إلى أن تصبح الشركة الرائدة والمتكاملة في إنتاج الألمنيوم من خلال التوسع الاستراتيجي في سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم. كما أنجزت الشركة مشروع منجم البوكسيت في جمهورية غينيا والذي بدأ بتصدير المواد الخام التي يُستخرج منها الألمنيوم في أغسطس 2019.

يعمل في مصفاة الطويلة للألومينا أكثر من 570 شخصاً يضم خبراءً من جميع أنحاء العالم ومتخصصون إماراتيون تم تدريبهم لتولي مناصب مهمة في هذا القطاع الصناعي الجديد في دولة الإمارات. ويعمل 67 مواطناً إماراتياً في مصفاة الطويلة حالياً من بينهم 37 امرأة.

وبدأ الاستعداد لتشغيل مصفاة الطويلة منذ أن تم وضع مخططات المشروع، حيث استغرقت أعمال التحضير لتشغيل المصفاة أكثر من 500,000 ساعة عمل.

يعتبر الألمنيوم الذي تنتجه شركة الإمارات العالمية أحد أكبر الصادرات التي يتم تصنيعها في دولة الإمارات بعد النفط والغاز. وباعتبارها الشركة الوحيدة التي تنتج الألمنيوم في الدولة، ساهمت الإمارات العالمية للألمنيوم في تصنيف دولة الإمارات كخامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم على المستوى العالمي.