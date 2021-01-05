شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة إيجابية لمؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اقتصاد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط ارتفاعا متجددا في النشاط التجاري في شهر ديسمبر /كانون الأول، مدعوما بتحسن المبيعات بشكل أسرع وزيادة قوية في الطلب على الصادرات. ومع ذلك، استمر تراجع أعداد الوظائف بمعدل متسارع، مع تراجع حجم الأعمال المتراكمة. ظلت ضغوط الأسعار ضعيفة على مدار الشهر، بينما تحسنت توقعات النشاط المستقبلي بشكل طفيف من المستوى القياسي الأدنى في شهر نوفمبر.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي RPMI الخاص بالإمارات التابع لمجموعة Markit IHS - وهو مؤشر مركبي عدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 49.5 نقطة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 51.2 نقطة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، في مؤشر على تحسن متجدد في أداء القطاع.