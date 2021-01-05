شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتحول إلى اللون الأحمر بعد اختراق مستويات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم في وول ستريت على انخفاض حاد الاثنين متراجعة من أعلى مستويات على الإطلاق في أول أيام التداول للعام الجديد مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة بينما ينتظرون نتيجة انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا التي ستقرر السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، واستمرار قفزة في الإصابات بفيروس كورونا.

وتضرر داو جونز الذي لامس مستوى قياسيا مرتفعا في وقت سابق من جلسة التداول مع المؤشر ستاندرد اند بورز 500، أيضا من هبوط بنسبة أربعة بالمئة في أسهم بوينج بعد أن خفضت دار للوساطة المالية تصنيفها لأسهم شركة صناعة الطائرات الأمريكية مشيرة إلى قلق بشأن التدفقات النقدية.

وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 382.59 نقطة، أو 1.25 بالمئة، إلى 30223.89 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 55.42 نقطة، أو 1.48 بالمئة، ليغلق عند 3700.65 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 191.23 نقطة، أو 1.48 بالمئة، إلى 12697.06 نقطة.

وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز500 وداو جونز أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 28 أكتوبر /تشرين الأول في حين سجل المؤشر ناسداك أكبر انخفاض منذ التاسع من ديسمبر/ كانون الأول.

