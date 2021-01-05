شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سدافكو تُوصي بتوزيع 3 ريالات للسهم عن النصف الأول من عامها المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2020، بقيمة 95.999 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 31.999 مليون سهم، بواقع 3 ريالات للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 30%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم 6 يناير الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح في 25 يناير الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن العام المنتهي في 31 مارس 2020، بقيمة 162.5 مليون ريال، بواقع 5 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 50%.

يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 14.4% خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وذلك بتحقيقها صافي أرباح بلغ 140.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 123 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.