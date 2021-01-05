شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق الأهلي ريت يُنهي العلاقة التعاقدية لتشغيل الفندق المجاور للأندلس مول بالاتفاق مع المشغل الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأهلي المالية عن إنهاء العلاقة التعاقدية لصندوق الأهلي ريت 1 لتشغيل الفندق المجاور للأندلس مول بالاتفاق مع المشغل الحالي شركة هوليداي إن الشرق الأوسط المحدودة.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الفندق سيستمر بالعمل وخدمة النزلاء عن طريق فريق عمل الفندق بشكل مؤقت.

هذا وسوف يتم الإعلان في حينه عن أي تطور بخصوص تشغيل الفندق.

ولا يتوقع الصندوق أن يؤثر هذا الحدث بشكل جوهري على دخل الصندوق في الفترة الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي دخل بلغ 10.460 مليون ريال عن فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مُحققة دخل تشغيلي بلغ 20 مليون ريال.