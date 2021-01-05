شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تكتشف حقلين نفطيين جديدين بطاقة إنتاجية يومية تتجاوز 3 آلاف برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء محمد الفارس اكتشاف حقلین نفطیین جدیدین لشركة نفط الكویت في الطبقات الجوراسیة في مناطق مختلفة من البلاد، بطاقة إنتاجية تتجاوز 3 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى اكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبیر في إطار عملیات تطویر الحقل.

وقال الفارس إن الاكتشاف الأول تم في حقل (حومه) الذي یقع في الجزء الشمالي الغربي لدولة الكویت والذي تم مسحه حدیثا بتقنیة المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، إذ أظھرت نتائج التقییم الأولیة بعد حفر بئر (حومه -1) أن مساحة الحقل تقدر بـ 70 كیلومترا مربعا من المكمن الجوراسي وبقدرة إنتاجیة تبلغ 1452 برمیلا من النفط الخفیف في الیوم، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح أن الاكتشاف الثاني تم في حقل القشعانیة شمال الكویت قرب حقلي الروضتین والصابریة في المكمن الجوراسي إذ أسفرت النتائج الأولیة بعد حفر بئر (قشعانیة -1) عن اكتشاف النفط الخفیف بكمیات تجاریة بواقع 1819 برمیلا في الیوم وغاز مصاحب بواقع 2.78 ملیون قدم مكعبة في الیوم.

وذكر أنه تم اكتشاف "نفط تقلیدي" أیضا في شمال حقل برقان الكبیر في مكامن واره ومودود وبرقان إذ تدفق النفط بكمیات تجاریة من عدة آبار تم حفرھا العام 2020 لتحدید امتداد الحقل بمعدل إنتاج یومي تجاوز 2000 برمیل وھو ما یمھد الطریق لإضافة المزید من الاحتیاطیات.