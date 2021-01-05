شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تكتشف حقلين نفطيين جديدين بطاقة إنتاجية يومية تتجاوز 3 آلاف برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء محمد الفارس اكتشاف حقلین نفطیین جدیدین لشركة نفط الكویت في الطبقات الجوراسیة في مناطق مختلفة من البلاد، بطاقة إنتاجية تتجاوز 3 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى اكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبیر في إطار عملیات تطویر الحقل.
وقال الفارس إن الاكتشاف الأول تم في حقل (حومه) الذي یقع في الجزء الشمالي الغربي لدولة الكویت والذي تم مسحه حدیثا بتقنیة المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، إذ أظھرت نتائج التقییم الأولیة بعد حفر بئر (حومه -1) أن مساحة الحقل تقدر بـ 70 كیلومترا مربعا من المكمن الجوراسي وبقدرة إنتاجیة تبلغ 1452 برمیلا من النفط الخفیف في الیوم، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأوضح أن الاكتشاف الثاني تم في حقل القشعانیة شمال الكویت قرب حقلي الروضتین والصابریة في المكمن الجوراسي إذ أسفرت النتائج الأولیة بعد حفر بئر (قشعانیة -1) عن اكتشاف النفط الخفیف بكمیات تجاریة بواقع 1819 برمیلا في الیوم وغاز مصاحب بواقع 2.78 ملیون قدم مكعبة في الیوم.
وذكر أنه تم اكتشاف "نفط تقلیدي" أیضا في شمال حقل برقان الكبیر في مكامن واره ومودود وبرقان إذ تدفق النفط بكمیات تجاریة من عدة آبار تم حفرھا العام 2020 لتحدید امتداد الحقل بمعدل إنتاج یومي تجاوز 2000 برمیل وھو ما یمھد الطریق لإضافة المزید من الاحتیاطیات.
وصرح عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الخليج الكويتية، في يونيو الماضي إن السعودية والكويت تخططان لاستئناف تشغيل حقلي الخفجي والوفرة النفطيين اللذين تتشاركان في تشغيلهما في أول يوليو المقبل.
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية شهر ديسمبر الماضي أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".
وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.
وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.
وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.
وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.